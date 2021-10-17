Вопрос визита в Украину президента Франции после 23-летней паузы перешел в практическую плоскость.

Визит в Украину президента Франции Эммануэла Макрона на данный момент не согласован окончательно, однако, не исключено, что Макрон прибудет в Киев уже в конце ноября.

Такое заявление сделал экс-посол Украины во Франции Олег Шамшур, сообщает "Зеркало недели".

Читайте такжеЗеленский обсудил с Меркель и Макроном проведение саммита "нормандской четверки"Шамшур отметил, что вопрос визита в Украину президента Франции после 23-летней паузы перешел в практическую плоскость.

"Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практического наполнения встречи на самом высоком уровне", - отметил Шамшур.

"Важно, что услышит во время переговоров в Киеве (если они состоятся) Владимир Зеленский от своего французского визави, которого он в начале президентской карьеры считал примером для подражания. Не менее важно, каким будет "сухой остаток" от его визита в Москву, который планируется сразу после посещения Киева — по траектории Ангелы Меркель, только в обратном направлении", — резюмировал дипломат.

Нормандский формат:

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по Донбассу состоялась в Париже в декабре 2019 года. После этого новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.

В январе 2021 года в Берлине прошли переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Украинская сторона акцентировала на вопросах безопасности и на усилении этой составляющей договоренностей.

Встреча "нормандской четверки":

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина ведет переговоры, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

11 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Автор: Елена Коваленко