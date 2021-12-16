Некоторые члены "СН" оказывались в скандальных ситуациях, поскольку внезапно стали известными личностями, поделился экс-глава политсилы.

Члены партии "Слуга народа" попадали в скандалы, в частности, поскольку попали в политику впервые и не привыкли быть публичными людьми.

Некоторые "слуги народа" попадали в неприятные ситуации, потому что внезапно стали популярными, рассказал бывший глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью "РБК-Украина".

Собеседник отметил, что значительная часть членов партии "Слуга народа" не была известными личностями, и поэтому они не знали, как вести себя в условиях круглосуточного внимания со стороны СМИ.

Читайте такжеНардеп от "Слуги народа" случайно выругался за трибуной Рады (видео)"…значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", – сказал первый заместитель спикера ВР.

Напомним, летом 2019 года во время досрочных выборов в Верховную Раду за партию "Слуга народа" проголосовали более 43% избирателей. Партия получила самое большое количество мест в парламенте. Благодаря таким успехам на выборах политсиле впервые в истории ВР удалось создать монобольшинство.

Чаще всего в скандальные ситуации попадал "слуга народа" Николай Тищенко. В частности, ресторан политика "Велюр" работал в период жесткого карантина, когда другим заведениям нельзя было принимать посетителей, нардеп обругал своего однопартийца Романа Грищука в то время, как парламентариев снимали журналисты, и назвал нереалистичные цены на продукты в Украине.

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Автор: Екатерина Присяжнюк