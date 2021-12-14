Депутат от "Слуги народа" Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко, утверждает Гончаренко.

В парламенте возник инцидент между депутатами от "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Как передает корреспондент УНИАН, во время того, как депутат Ирина Геращенко (фракция "ЕС") возвращалась от трибуны после выступления, где вспоминала, в частности, и о ситуацию с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, возник какой-то спор с депутатами от "СН", в том числе с Александром Ковальчуком.

Сразу подошли депутаты двух фракций, и началась словесная перепалка.

Заседание парламента было приостановлено, депутаты прекратили рассмотрение законопроекта, касающегося миграционной политики.

Читайте такжеНардеп Камельчук поскандалил с охранниками Рады из-за ПЦР-теста (видео)Председатель ВР Руслан Стефанчук позвал в президиум депутатов Геращенко и Ковальчука.

Также к президиуму подошли некоторые депутаты из обеих фракций, в том числе от "СН" Николай Тищенко и от "ЕС" Петр Порошенко, и что-то долго между собой выясняли.

Затем заседание возобновилось в обычном режиме. При этом не объявляли, что именно произошло.

Вместе с тем, как сообщил депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко и сказал ей фразу "на место".

По информации Гончаренко, Ковальчук извинился за свои слова в президиуме.

Ранее в Раде произошел еще один инцидент. Нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко забросил в сессионный зал Рады кассовый аппарат и объяснил, что он выходил на улицу к митингующим, которые собрались перед парламентом и которые "борются против введения РРО" – регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Надя Пришляк