Речь идет об уже объявленной ранее помощи, направленной на обеспечение безопасности нашей страны.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США направят средства в размере $5,55 млрд на поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Министерство обороны США сообщило Конгрессу о намерении направить около $5,55 млрд на оборонные товары и услуги со складов Министерства обороны для оказания военной помощи Украине", - заявило министерство иностранных дел США.

Об этой помощи уже сообщалось ранее - средства выделят в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины на 2024 год. Таким образом, США обеспечат Киев оружием в последующие месяцы.

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Американская помощь Украине - что известно

Ранее сообщалось, что предусмотренные для Украины $6 млрд могут "сгореть", а крайний срок для их использования - 30 сентября (конец финансового года).

Для разрешения использования этих средств в Администрации президента США начали срочные переговоры с Конгрессом.

Позже УНИАН писал, что администрации удалось "спасти" помощь.

А недавно стало известно о намерениях американцев передать Украине авиабомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Согласно данным из открытых источников, при условии пуска с большой высоты, дальность действия боеприпаса достигает 130 км, однако в случае сброса с малой высоты этот показатель снижается до 22 км. Одним из носителей JSOW выступает истребитель F-16.

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