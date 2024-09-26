Госсекретарь США напомнил, что в мире многие "бряцали ядерной саблей".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что угрозы ядерным оружием со стороны российского президента Владимира Путина являются "безответственными". По его мнению, миру необходимо больше разоружения.

Блинкен в интервью MSNBC осудил заявление Путина в адрес Запада о ядерном оружии как "безответственное" и "несвоевременное". Госсекретарь напомнил, что в мире многие "бряцали ядерной саблей".

"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он бряцал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - пояснил он.

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Новые ядерные угрозы Путина

Накануне Путин предложил внести изменения в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Основанием для ядерного ответа сможет стать и критическая угроза оружием, сказал Путин.

Кроме того, он предложил рассматривать агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерной державы как совместное нападение.

Также предлагается расширить список государств и военных союзов, в отношении которых нужно проводить ядерное сдерживание. Конкретных стран Путин не назвал.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения по ядерной доктрине нацелены донести сигнал "недружественным странам".

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