Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что угрозы ядерным оружием со стороны российского президента Владимира Путина являются "безответственными". По его мнению, миру необходимо больше разоружения.
Блинкен в интервью MSNBC осудил заявление Путина в адрес Запада о ядерном оружии как "безответственное" и "несвоевременное". Госсекретарь напомнил, что в мире многие "бряцали ядерной саблей".
"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он бряцал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - пояснил он.
Новые ядерные угрозы Путина
Накануне Путин предложил внести изменения в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. Основанием для ядерного ответа сможет стать и критическая угроза оружием, сказал Путин.
Кроме того, он предложил рассматривать агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерной державы как совместное нападение.
Также предлагается расширить список государств и военных союзов, в отношении которых нужно проводить ядерное сдерживание. Конкретных стран Путин не назвал.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что объявленные изменения по ядерной доктрине нацелены донести сигнал "недружественным странам".