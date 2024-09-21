Сумма в 375 миллионов долларов станет крупнейшей помощью, которую США отправили Украине с мая.

США рассматривают возможность отправки Украине управляемых бомб средней дальности для F-16 в рамках готовящегося пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, пишет Politico.

Эти бомбы, известные как Joint Standoff Weapon (JSOW), уже используются Воздушными силами и ВМС США и союзниками, и способны поражать цели на расстоянии более 130 километров в идеальных условиях, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью. Это обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях для ударов по российским силам.

Пакет, который все еще находится на стадии завершения, по словам двух официальных лиц США и человека, знакомого с проблемой, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. Людям была предоставлена ​​анонимность для обсуждения пакета перед объявлением, и они признали, что его содержимое все еще может измениться до официального объявления.

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Отмечается, что 375 миллионов долларов станут крупнейшим пакетом, который США отправили Украине с мая, и могут стать последним президентским сокращением вооружения до конца финансового года 30 сентября. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, США изымают существующее оружие из своих запасов, а деньги предназначены для закупки заменяющих боеприпасов и оборудования.

"Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их войска сражаются с наступающими российскими войсками на востоке страны, где украинские войска медленно теряют позиции. Дальность полета более 130 километров позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонительные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск", - сказано в статье.

Вооружение для F-16 - детали

Американский оборонный гигант Lockheed Martin раскрыл детали своей новой крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM, которая должна получить большую дальность чем даже у 900-км JASSM-ER.

Lockheed Martin провел демонстрацию проекта по созданию новой версии крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM, которая должна иметь наибольшую дальность при сохранении штатной 450-кг боевой части.

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