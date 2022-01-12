Официальная инаугурация польского председательства состоится 13 января в Вене.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что ситуация на Донбассе и социальные последствия пандемии – это темы, которыми Польша будет заниматься во время председательства в ОБСЕ.

Как сообщает "Польское радио", официальная инаугурация польского председательства состоится 13 января в Вене. В ней примет участие министр иностранных дел Збигнев Рау.

"Мы берем на себя председательство в ОБСЕ перед лицом серьезных вызовов миру и безопасности в регионе", – сказал Ясина на пресс-конференции.

По данным МИД Польши, возможно, что министр Збигнев Рау посетит Донбасс в рамках председательства в ОБСЕ.

ОБСЕ – одна из крупнейших международных организаций, которая занимается безопасностью, включая соблюдение прав человека, свободой СМИ, контролем над вооружениями и организацией свободных выборов.

"У нас сейчас проблемы со многими вещами, начиная с военной агрессии к узникам совести, которые есть во многих странах. Мы можем вести переговоры от имени организации, мы также можем наблюдать за специальными представителями председателя в ОБСЕ. На данный момент ОБСЕ имеет чрезвычайно большие миссии, которые действуют на Донбассе, Кавказе и в Приднестровье", – подчеркнул спикер МИД.

Во время польского председательства ОБСЕ также будет заниматься социальными последствиями пандемии, сообщил Ясина.

"Поддержка людей, пострадавших из-за пандемии, конфликтов и различных видов ограничений, вызванных несвободой, будет одной из важнейших целей Польши на этот период", – сказал спикер.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщал, что во время председательства в ОБСЕ в 2022 году Польша будет уделять особое внимание ситуации на востоке Украины.

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