Но отмечается, что Польша не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а будет действовать методом "малых шагов".

Во время председательства в ОБСЕ В 2022 году Польша будет уделять особое внимание ситуации на востоке Украины. В частности, будет настаивать на реализации Минских договоренностей.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, пишет TVP.INFO.

"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил Пшидач.

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Польша намерена настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная от ключевых положений - прекращение боевых действий.

Вместе с тем Пшидач признал, что Польша не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а будет действовать методом "малых шагов".

Годовое председательство в ОБСЕ перейдет Польше 1 января 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений. Он в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе".

Выполнение Минских соглашений

Как сообщал УНИАН, логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности из-за раздачи паспортов жителям Донбасса.

В МИД также считают признание Россией товарных "сертификатов" ОРДЛО грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявляют, что признание "сертификатов" демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в российское пространство.

5 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нарушения Россией Минских договоренностей не останутся безнаказанными.

Автор: Виктория Гордиенко