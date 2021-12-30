12 января в Брюсселе состоятся переговоры между НАТО и РФ, а 13 января - в более широком формате в рамках ОБСЕ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, кто будет представлять Украину на заседании Постоянного совета ОБСЕ 13 января после переговоров по безопасности США и РФ, которые состоятся 10 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"То, что касается ситуации, связанной с переговорами, которые будут проходить 13 января, соответственно там будут, я больше чем уверен, представители нашего Министерства иностранных дел, там будут представители нашего Офиса, там будут те люди, которые согласно действующему законодательству, могут представлять нашу страну на переговорах", - сказал Данилов.

Как известно, обычно на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ в Вене от имени Украины выступает постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк

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Как сообщал УНИАН, чиновники США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины. 12 января в Брюсселе состоятся переговоры между НАТО и РФ, а 13 января - в более широком формате в рамках ОБСЕ.

Справка УНИАН. 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с Востока Европы.