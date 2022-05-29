По словам эксперта, для таких политиков каждый конфликт является следствием недоразумения, а потому, по их убеждению, его можно прекратить, начав диалог.

Многие европейские политики в войне РФ против Украины настаивают на так называемом компромиссе, потому, что абсолютно не способны понять логику конфликта.

Об этом заявил немецкий политолог Сергей Сумленный в эфире Радио НВ.

Также он объяснил, почему канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Если уберем за скобки идею о том, что они просто желают победы Путину и делают то, что их Путин просит, то, думаю, что многие из тех, кто настаивают на так называемом компромиссе, делают это просто потому, что абсолютно не способны понять логику конфликта. Они привыкли к тому, что конфликтов не бывает в Европе, в которых одна сторона хочет другую уничтожить. Они себе это не могут представить", - высказал мнение политолог.

По словам Сумленного, для таких политиков каждый конфликт является следствием какого-то недоразумения, а потому, по их убеждению, его можно прекратить только начав более активный диалог.

"Они не понимают, что эта война Путина произошла не из-за того, что с Россией слишком мало говорили, а наоборот - из-за того, что с Россией слишком много говорили, слишком много ей позволяли делать, и слишком толерантно относились к нарушениям международного права и к преступлениям со стороны России", - отметил эксперт.

Целью же Путина, подчеркнул политолог, является уничтожение украинцев и Запада как безопасного и политического конструкта.

"Любое предложение диалога с Путиным - это фактически усиление его позиций. Этого они, очевидно, не понимают или не хотят понимать, потому что эта идея (диалога — ред.) - это фундамент их политического сознания, их отношения к политическим процессам в мире", - добавил Сумленный.

Как сообщал УНИАН, 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада помочь Украине выиграть войну, начатую Россией, а не предлагать провальную стратегию уступок президенту РФ Владимиру Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: