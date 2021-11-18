МВД предотвратило покушение на министра аграрной политики Лещенко, заказчиками которого был гражданин США и гражданка Украины.

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине выразило готовность к сотрудничеству в расследовании дела о планировании покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, в рамках которого в качестве заказчика задержан американский гражданин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Согласно законам Украины, если иностранец совершает преступление на территории Украины, он несет ответственность согласно украинским законам. Сразу после задержания американского гражданина Посольство США было сообщено об этом", - сказал глава МВД.

По словам Монастырского, американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела "и поисках других примеров, особенностей жизни этого гражданина, возможно, его мошеннических действий на территории США".

"Я думаю, что совместно мы дадим дополнительные ответы на те вопросы, которые сегодня задавали на брифинге", - добавил министр.

Покушение на министра Лещенко

Как сообщал УНИАН, МВД предотвратило покушение на министра аграрной политики Лещенко.

Дело было связано непосредственно с его деятельностью в 2018 году, еще до занятия им любой государственной должности.

Заказчиками убийства был гражданин США и гражданка Украины. Им предъявлены подозрения по четырем статьям уголовного кодекса: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство.

Сейчас заказчики находятся в изоляторе временного содержания, им грозит пожизненное заключение.

Автор: Леся Лещенко