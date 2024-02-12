Один из актуальных вопросов - гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может отправиться в рабочую поездку по Западной Европе.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, глава государства может принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках поездки Зеленский также посетит Париж и Берлин. Отмечается, что эти планы еще не подтверждены.

Собеседник сказал журналистам, что одной из целей поездки может быть ускорение военной помощи украинской армии. Также президент будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности для Украины.

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Представители правительств Франции и Германии отказались комментировать эту информацию. Офис президента Украины не комментирует график его поездок из соображений безопасности.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Напомним, на летнем саммите в Вилюньсе лидеры стран "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В январе премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Украину и подписал с Зеленским первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в феврале прибудет в Украину для завершения двустороннего соглашения.

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