Вероятно, он едет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, хотя там отмалчиваются об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за полномасштабную войну с РФ собрался в Германию. Цель визита - Мюнхенская конференция по безопасности, но это "под вопросом".

Визит украинского лидера возможен в период 16 по 18 февраля (именно в эти даты запланировано мероприятие). Об этом утверждает немецкий Tagesspiegel.

"По информации Tagesspiegel, глава государства планирует визит во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля. Программа и точный график визита пока засекречены из соображений безопасности", - заявляет издание.

В то же время председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзген на 100% не подтвердил визит Зеленского. По его словам, организаторы мероприятия работают над тем, чтобы обеспечить визит лидера Украины.

Ему прислали приглашение, уточнил Хойзген.

Что известно о последнем визите Зеленского в Германию

Последний раз лидер Украины Зеленский был в Германии с необъявленным визитом 14 декабря 2023 года. Тогда политик посетил один из центров координации помощи партнеров в войне - военную базу в Висбадене, прокомментировал его спикер Сергей Никифоров.

Именно там находится американский штаб военной помощи Украине. Днями ранее (11-12 декабря) Зеленский был в США и общался с Байденом относительно Украины.

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