Советник главы ОП также отметил, что извинился за свои слова.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что он имел в виду, когда говорил об интеллекте Индии и Китая. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время мероприятия "Редколлегия. Саммит".

Отвечая на вопрос о своих словах о том, что у этих стран "слабый интеллектуальный потенциал", Подоляк заметил, что "действительно одно слово неправильно сказал - "интеллект".

"А вместо "интеллекта" надо было сказать "слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал он.

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На вопрос, извинился ли он потом, Подоляк рассказал: "Да, безусловно. Я потом сказал: "Извините, некорректная фраза с точки зрения слабого интеллектуального потенциала". Потому что речь идет именно об аналитической составляющей, неправильной оценке стратегических планов Индии и Китая, которые до сих пор, к сожалению, поддерживают Российскую Федерацию".

Скандал из-за высказывания Подоляка

В интервью Наталье Влащенко 12 сентября Михаил Подоляк заявил, что Китай и Индия якобы "имеют слабый интеллектуальный потенциал" и "не анализируют последствия своих шагов" в контексте своего сотрудничества с Россией. Как пишет "Телеграф", Подоляк отметил, что эти страны, а также Турция, зарабатывают на войне в Украине. "Проблема этих стран заключается в том, что они не анализируют последствия своих шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению", - сказал он.

Также Подоляк раскритиковал ООН. Он заявил, что эта организация не выполняет своих первоначальных функций и назвал ее "конторой по зарабатыванию денег". "Мы не добьемся от них отказа от собственной нелепости. На самом деле ООН - полностью отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на добрую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", - заявил Подоляк.

Как отмечает BBC, после выхода интервью российские пропагандистские СМИ быстро подхватили и начали распространять цитату Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая. Среди прочего, представитель российского агенства "РИА Новости" попросил пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин прокомментировать слова Подоляка.

"Я не знаю контекста этих замечаний... Что касается кризиса в Украине, Китай всегда действует ответственно, способствуя мирным переговорам и политическому урегулированию. Человек, которого вы процитировали, должен правильно воспринимать позицию Китая на основе точной интерпретации", - сказала Мао.

В Украине высказывания Михаила Подоляка также раскритиковали ряд политиков и экспертов по международным отношениям.

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