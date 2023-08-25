Россия ведет войну "классического оккупационного типа".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас ни о каких мирных переговорах с РФ не может быть и речи, так как при нынешней ситуации любые переговоры - это капитуляция Украины. Как объяснил Подоляк, переговоры возможны только в том случае, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины.

"То есть, когда армия РФ покинет пределы нашей страны. Тогда можно садиться за стол переговоров, обсудить итоги войны, как таковой. Обсудить вопросы безопасности региона в целом. Все остальное – фикция, особенно, слово "мирные". Мирные переговоры во время войны невозможны, потому что есть безусловная страна-агрессор. Это не война за спорную территорию, или спорный конфликт…", - подчеркнул Подоляк.

Он акцентировал, что речь идет о войне классического оккупационного типа, которую развязала именно Россия.

"Есть агрессор. После момент его выхода агрессора начинается переговорный процесс", - сказал советник руководителя Офиса президента.

Цели Путина в войне назвал Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин пересмотрел свои цели в войне против Украины. Подоляк уверен, что все они были фикцией, а единственной реальной целью было уничтожение Украины как государства, попутно убив как можно больше жителей страны.

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