Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что сейчас существует два решения, которые могут обезопасить Румынию от российских дронов.
"Это же не вопрос Румынии - это вопрос коллективного органа НАТО. Он должен провести консультации согласно четвертой статье и после того решить. На мой взгляд, есть два решения", - сказал Подоляк 24 Канала.
По его словам, первое решение предусматривает предоставление Украине гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительных снарядов к ним. Это позволит нашим военным полностью закрыть небо над Украиной, что обезопасит и все страны за нами.
Согласно второму варианту, можно увеличить количество систем ПВО на границе самой Румынии, чтобы она самостоятельно сбивала российские дроны.
Падение обломков "Шахеда" в Румынии - последние новости
4 сентября во время атаки оккупантов по Одесской области один из ударных дронов РФ упал на территории Румынии. Обломки обнаружили в районе села Плауру. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал ситуацию недопустимой и заявил о серьезном нарушении суверенитета страны.
9 сентября в Румынии обнаружили обломки еще одного российского дрона.
В ночь на 13 сентября во время очередной атаки РФ на юг Украины в приграничных районах Румынии объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в районе сел Нуферу и Виктория в округе Тульча нашли обломки российского дрона.