Союзники могли бы передать Украине достаточно ПВО, чтобы закрыть небо.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что сейчас существует два решения, которые могут обезопасить Румынию от российских дронов.

"Это же не вопрос Румынии - это вопрос коллективного органа НАТО. Он должен провести консультации согласно четвертой статье и после того решить. На мой взгляд, есть два решения", - сказал Подоляк 24 Канала.

По его словам, первое решение предусматривает предоставление Украине гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительных снарядов к ним. Это позволит нашим военным полностью закрыть небо над Украиной, что обезопасит и все страны за нами.

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Согласно второму варианту, можно увеличить количество систем ПВО на границе самой Румынии, чтобы она самостоятельно сбивала российские дроны.

Падение обломков "Шахеда" в Румынии - последние новости

4 сентября во время атаки оккупантов по Одесской области один из ударных дронов РФ упал на территории Румынии. Обломки обнаружили в районе села Плауру. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал ситуацию недопустимой и заявил о серьезном нарушении суверенитета страны.

9 сентября в Румынии обнаружили обломки еще одного российского дрона.

В ночь на 13 сентября во время очередной атаки РФ на юг Украины в приграничных районах Румынии объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в районе сел Нуферу и Виктория в округе Тульча нашли обломки российского дрона.

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