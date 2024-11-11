По словам канцлера Германии, речь шла о финансировании за счет сокращения пенсий и изъятия денег у местных общин.

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD обвинил экс-министра финансов страны Кристиана Линднера в том, что тот хотел помогать Украине за счет немецких пенсионеров.

По словам главы немецкого правительства, Линднер якобы хотел выделить средства для Киева из кармана граждан пенсионного возраста.

"Не так много других стран, которые могут позволить себе направить более 12 млрд евро на поддержку другой страны, находящейся в состоянии войны. ... Мы несколько раз пытались так. Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам экс-министра финансов, речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных общин, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны", - рассказал Шольц.

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Он подчеркнул, что среди предложений Линднера также было изменение формулы начисления пенсий, "что, в конце концов, всегда означает сокращение пенсий":

"Должны ли граждане и гражданки, пенсионерки и пенсионеры это оплачивать? Ответ - нет".

Распад коалиции в Германии

Как сообщал УНИАН, в начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов страны Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии, входившей в правительственную коалицию. Эта политсила покинула правительство.

Впоследствии Шольц объявил о проведении вотума доверия в Бундестаге в январе 2025 года и назначении новых выборов в марте. Дата будет окончательно определена президентом Германии.

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