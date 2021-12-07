Разговор между президентами США и Украины запланирован на этой неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе в четверг, 9 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Вашингтоне.

Салливан сказал, что разговор Байдена и Зеленского состоится после разговора президента США с президентом РФ Владимиром Путиным, которые общались сегодня с помощью защищенной видеосвязи.

Читайте такжеСША потребуют остановки "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину – BloombergРанее сообщалось, что 7 декабря переговоры Джо Байдена и Владимира Путина продолжались два часа.

Разговор между американским и российским лидерами проходил с помощью закрытого канала видеосвязи.

По данным Белого дома, Байден предупредил Путина о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Виталий Саенко