Первый пункт плана - это единство.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План устойчивости Украины.

Как отметил украинский лидер, Украина имеет право самостоятельно определять, как жить дальше. Но чтобы реализовать это право, нужно сейчас выстоять и не посыпаться, и для этого нужна внутренняя устойчивость.

Он отметил, что за тысячу дней войны украинцы, разумеется, изменились.

Видео дня

"Украинцы исправили историческую ошибку поколений, которые боролись ради нашего государства в предыдущие времена. Мы не потеряли единства, не потеряли нашего государства. Мы не стали драться друг с другом, конкурировать за Украину друг против друга и поэтому не стали внутренне слабыми. И поэтому Украина может победить Россию", - отметил президент.

Зеленский отметил, что первый пункт плана устойчивости - это единство - "это то, без чего не может быть необходимых результатов плана победы".

"В каждой войне, чтобы не проиграть ее, есть вещи, которые может сделать сам народ и есть то, что можно сделать только в единстве с союзниками. Именно поэтому нужны эти два документа - то, что мы ожидаем от себя, и то, что мы ожидаем от наших партнеров", - подчеркнул президент.

Он отметил, что единство Украины должно объединять и ее союзников:

"Мир может быть глухим к отдельным голосам, но не к целому народу, который знает чего хочет, работает объединенно и умеет достигать своих целей".

План устойчивости Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Зеленский представил План победы главам государств и правительств всех стран-членов Европейского Союза.

14 ноября президент Зеленский объявил, что вскоре будет представлен внутренний План устойчивости, который будет состоять из 10-ти пунктов - "того, что нужно, чтобы Украина выстояла".

Как писал The Times, план призван поднять моральный дух, подорванный победой Дональда Трампа на выборах, а также заверить граждан, что Украина сможет бороться даже при условии прекращения помощи со стороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: