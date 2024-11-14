По его словам, будет подготовлен "базовый, доктринальный документ для Украины".

На следующей неделе в Украине должен быть представлен внутренний План устойчивости. Он будет состоять из 10-ти пунктов, заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил глава государства, продолжается работа для подготовки "нашего внутреннего Плана устойчивости – того, что нужно, чтобы Украина выстояла". По его словам, сегодня проработали несколько пунктов, в частности культурный суверенитет – то, что касается и культурного наследия Украины, и современной культуры, и культурной дипломатии.

"Производство украинского контента, и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы, это элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом – это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях мира. Мы должны уделить этому значительно больше государственного внимания, и это будет", – сказал Зеленский.

Видео дня

Кроме того, сегодня был проработан пункт внутреннего Плана по безопасности: во всей стране, в каждой области и в каждой громаде.

"Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку", – отметил Зеленский.

Он добавил, что "хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, есть у Службы безопасности Украины".

"Все обязательно внедрим", – отметил президент.

Также, как сообщил Зеленский, уже проработали пункты, в частности, по энергетике:

"Детально все подготовлено. И по нашему оружию, нашему производству, нашему сотрудничеству с партнерами".

Всего на следующей неделе должны быть представлены 10 пунктов этого Плана.

"И под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово – "победа", – добавил Зеленский.

Он отметил, что речь идет обо всех украинцах.

"Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", – сказал он.

План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Зеленский представил План победы главам государств и правительств всех стран-членов Европейского Союза.

Кроме того, издание Financial Times отмечало, что Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента Соединенных Штатов Америки, известного прагматичным подходом к сделкам.

По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в Европе и США, включая высокопоставленных республиканцев, советовали, как лучше представить предложения, стимулирующие сотрудничество с Киевом, вместо остановки жизненно важной помощи стране. Предложения связаны с опасениями, что Трамп может быстро заключить мирное соглашение с Россией, которое фактически лишит Украину поддержки Запада.

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