План призван убедить общество, что Украина сможет сражаться даже при условии прекращения помощи со стороны США.

После представления "плана победы" для союзников президент Украины Владимир Зеленский представит на следующей неделе "план устойчивости" страны, предназначенный для народа Украины.

Как пишет The Times, план, который состоит из 10 пунктов, призван поднять моральный дух, подорванный победой Дональда Трампа на выборах, а также заверить граждан, что Украина сможет сражаться даже при условии прекращения помощи со стороны США.

"Это не план победы, представленный внешнему партнеру, а план, представленный нашему обществу - речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений" , — объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как пишет Times, план повышения устойчивости к внешним воздействиям расскажет о том, как Украина будет определять приоритеты инвестиций в промышленность и как будет функционировать энергетический сектор в условиях зимы на фоне российских атак по энергоинфраструктуре.

"Учитывая психоэмоциональное состояние страны, мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетический сектор, как мы будем сообщать о мобилизации армии, укреплять физическую оборону — все самые болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны", - говорит Подоляк.

В частности, правительство хочет увеличить производство оружия, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от западных вооружений. Оно также планирует установить динамическую противоракетную оборону и оборудовать безопасные убежища для каждого населенного пункта.

"Еще один аспект плана будет связан с культурным наследием: Киев пытается обратиться к многочисленной диаспоре беженцев на Украине в надежде, что многие из них вернутся", - пишет Times.

Кроме того, особое внимание уделяется природным ресурсам, которые предлагается открыть для американских компаний. В экспертной статье к плану говорится об опасностях, связанных с неспособностью сохранить природные ресурсы Украины для экспорта на Запад, и подчеркивается стратегическая важность ее литиевых месторождений для развития американских технологий.

В то же время, как и вслучае с планом победы, обнародованный план устойчивости, скорее всего, будет не более чем кратким набором из десяти пунктов, но каждый из них будет иметь гораздо больше скрытых деталей, говорится в статье.

Планы Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре президент Зеленский представил План победы главам государств и правительств всех стран-членов Европейского Союза.

Кроме того, издание Financial Times отмечало, что Украина готовит "план победы" для администрации Дональда Трампа, предлагая потенциальные бизнес-сделки, доступ к ресурсам и размещение войск, чтобы повлиять на избранного президента Соединенных Штатов Америки, известного прагматичным подходом к сделкам.

14 ноября президент Зеленский объявил, что вскоре будет представлен внутренний План устойчивости, который будет состоять из 10-ти пунктов - "того, что нужно, чтобы Украина выстояла".

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