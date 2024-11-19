По его словам, украинцы должны быть самыми быстрыми в принятии и реализации необходимых решений

Президент Владимир Зеленский представил в парламенте второй пункт плана стойкости для Украины. Он касается вступления нашей страны в Евросоюз и НАТО.

"Украина должна стать самой быстрой во вступлении в ЕС и поэтому каждый в Украине должен быть самым быстрым в принятии и реализации соответствующих решений, которые трансформируют нас, украинское государство. Ключевые принципы преобразований в нашем государстве и необходимые решения будут указаны в приложении к этому пункту плана стойкости по евроинтеграции", - отметил он.

Президент напомнил, что план победы Украины начинается с пункта о немедленном приглашении в НАТО. Зеленский подчеркнул, что этот момент является жизненно важным для нашего государства.

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"Приглашение - это политический шаг, который не меняет коренным образом условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активизации 5 статьи договора о НАТО, хотя наши люди этого заслуживают... Мы заключили уже 27 двусторонних соглашений по безопасности с нашими партнерами. Почти все они члены НАТО и они поддерживают вступление Украины в НАТО. Это число говорит о том, что нас от Альянса не отделяет ничего. Фундаментально. Только дефицит силы, политической воли. Кстати, не украинской", - добавил президент.

Он уверен, что Украина сможет убедить партнеров быть смелыми, и подчеркнул, что членство в Альянсе могло уберечь Украину от нападения РФ.

"Альянс НАТО - это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас. Это должно быть исправлением партнерами исторической ошибки. То, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны", - подытожил глава государства.

План стойкости Зеленского

Как сообщал УНИАН, в октябре украинский лидер представил План победы главам государств и правительств всех стран-членов Европейского Союза.

14 ноября Зеленский объявил, что вскоре будет представлен внутренний План стойкости, который будет состоять из 10-ти пунктов - "того, что нужно, чтобы Украина выстояла".

Как пишет The Times, план призван поднять моральный дух, подорванный победой Дональда Трампа на выборах, а также заверить граждан, что Украина сможет бороться даже при условии прекращения помощи со стороны США.

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