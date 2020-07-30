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Пискун возвращается: Венедиктова назначила экс-генпрокурора своим внештатным советником

18:08, 30 июля 2020
Политика
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Венедиктова назначила Пискуна своим внештатным советником / фото УНИАН

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Копию соответствующего приказа Венедиктов опубликовал в Facebook бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

В частности, согласно обнародованной копии, Венедиктова 27 июля приказала назначить Пискуна на основании его заявления.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Справка УНИАН. Пискун родился в 1959 году в Житомирской области. Заслуженный юрист Украины.

Трижды занимал должность генерального прокурора Украины. Был народным депутатом V и VI созывов.

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