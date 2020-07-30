Пискун возвращается: Венедиктова назначила экс-генпрокурора своим внештатным советником

Копию соответствующего приказа обнародовал в Facebook бывший генеральный прокурор Луценко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником на общественных началах.

Читайте такжеВенедиктова однозначно имеет влияние на руководителей ГБР - Корецкий

Копию соответствующего приказа Венедиктов опубликовал в Facebook бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

В частности, согласно обнародованной копии, Венедиктова 27 июля приказала назначить Пискуна на основании его заявления.

Справка УНИАН. Пискун родился в 1959 году в Житомирской области. Заслуженный юрист Украины.

Трижды занимал должность генерального прокурора Украины. Был народным депутатом V и VI созывов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram