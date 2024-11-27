Первая женщина-премьер Юлия Тимошенко отмечает день рождения: Продолжает поддерживать ВСУ и медиков

Отдельное внимание команда уделяет эвакуации детей, помощи переселенцам и восстановлению поврежденных зданий.

Сегодня лидер ВО "Батькивщина" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко празднует день рождения. В разгар большой войны она вместе со своей командой продолжает активно работать для поддержки украинских военных, медиков и гражданского населения.

"Большая война продолжается уже почти три года. Для нас, украинцев, - это вопрос: быть или не быть. Украинцы выбрали независимость и свободу. Путинская россия хочет это отобрать и вернуть в то, что я называю "Интернационалом диктаторов". Я хочу, чтобы вы знали: мы не сдадимся! Мы будем бороться!" - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" сплотила вокруг себя команду единомышленников, которые работают во всех регионах страны, обеспечивая гуманитарную, медицинскую и военную помощь, а также создавая эффективную систему поддержки для тех, кто больше всего пострадал от войны.

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"Масштабная гуманитарная работа нашей команды продолжается с первых дней полномасштабного вторжения. Все это время мы - на первой линии, вместе с нашими героическими защитниками, медиками, волонтерами и нашими людьми", - отметил заместитель Юлии Тимошенко, председатель "Батькивщины" Киева Валерий Дубиль.

Благодаря сплоченной команде "Батькивщины" организовано системную помощь Вооруженным Силам Украины, прифронтовым госпиталям и больницам. Еженедельно партийцы организовывают выезды на линию фронта, чтобы доставить военным на Донецкое, Харьковское, Запорожское, Сумское и Курское направления беспилотники, fpv-дроны, бронежилеты, генераторы, старлинки и другое необходимое оборудование.

Не менее важное направление работы команды Юлии Тимошенко - поддержка медицинской сферы в партнерстве с благотворительными фондами. Больницы, стабилизационные пункты, прифронтовые госпитали и крупнейшие медицинские институты в разных регионах системно получают медицинские грузы: аппараты МРТ, КТ, гастроскопы, подогреватели крови, аппараты сердечно-легочной реанимации, "искусственные почки", операционные наборы и операционные столы, хирургические принадлежности и тому подобное.

Особое внимание команда уделяет эвакуации детей, помощи переселенцам и восстановлению поврежденных зданий. Именно эвакуация детей из Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" стала одним из самых критических моментов в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда Юлия Тимошенко вместе с командой организовали вывоз маленьких тяжелобольных пациентов в безопасные регионы, обеспечив их необходимой медицинской помощью.

"Это была одна из важнейших миссий в первые дни войны - спасти детей, которые нуждались в защите и срочной помощи. Благодаря командной работе удалось избежать катастрофы", - отметил Валерий Дубиль.

Уже почти три года полномасштабного вторжения Юлия Тимошенко не только координирует гуманитарную деятельность, но и является источником вдохновения для своей команды. Ее способность сохранять решимость и мотивацию в самые тяжелые моменты войны объединяет людей по всей стране.

"Мы выбрали для себя миссию - спасать жизни. И работаем над этим ежедневно! Спасибо нашему лидеру, которая сплотила команду!" - добавил Валерий Дубиль.