По словам эксперта, президент США очень любит выходить из ситуации победителем.

Прекращение огня в Украине было одним из политических лозунгов президента США Дональда Трампа во время выборов, однако прошло уже два месяца, а значительного прогресса в этом вопросе так и нет. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос о том, есть ли возможность того, что США дадут "задний ход" в случае недостижения 30-дневного перемирия.

Однако он считает, что Трамп будет делать все, чтобы давить на Россию и Украину, чтобы выполнить свое обещание.

"Ведь за весь период работы Трампа мы увидели только введение новых санкций для 12 российских финансовых учреждений. Это скорее отмена лицензии на обход санкций, которые были наложены еще во времена Байдена, но в любом случае это произошло во времена Трампа. Поэтому я более чем уверен, что Трамп будет что-то делать и не будет давать "заднюю". Он очень любит быть победителем, а если он скажет, что "не получилось", то с точки зрения его сторонников это будет очень плохой шаг", - отметил военный эксперт.

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Также Нарожный отметил, что требования российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны в Украине являются "невозможными".

"Если посмотреть на переговоры, которые были у Путина - не только с Украиной, но и, например, Грузией, то там так же он выдвигал требования, которые невозможно было выполнить. Например, запретить все поставки оружия для Украины. Для нас что это означает? Это означает то, что любое оружие, даже если мы не будем стрелять, будет использовано, уничтожено в течение времени. Конечно, могут пройти десятки лет, но в любом случае нам постоянно нужен этот поток оружия, нам постоянно надо проводить мобилизацию. (Это тоже одно из условий Путина - остановить в Украине мобилизацию). Поэтому требования Путина выглядят как условия, которые невозможно выполнить, и тогда Путин будет говорить, что "вот, я такое "простое" условие выставил как прекращение военной помощи, а Украина его не выполнила"", - спрогнозировал эксперт.

В то же время он отметил, что Украина в таком случае может покупать оружие, а не получать его как помощь.

"Например, США нам дают "на бумаге" 100 миллиардов долларов и мы получаем эту военную помощь, якобы мы ее купили у США. Это тоже механизм, который теоретически может быть использован. Но для России мы от США требований не слышим", - подчеркнул Нарожный.

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Также эксперт рассказал, что поможет остановить боевые действия в Украине. По его словам, в этом случае речь идет не о США, России или Украине, а другой стороне, которой будут доверять все эти страны.

В то же время специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал заявление о полном прекращении огня в Украине. Он считает, что это может произойти уже через несколько недель.

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