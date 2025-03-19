Также спецпредставитель президента США ответил, когда будут ослаблены санкции против РФ.

Уже через несколько недель можно будет достичь договоренности о полном прекращении огня в Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Его слова цитирует Clash Report.

"Я верю, что Путин действует добросовестно. Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за несколько недель", - отметил он.

Уиткофф добавил, что отношения между США и РФ являются критически важными для Америки.

Видео дня

Спецпредставитель Трампа также отметил, что ослабление санкций против РФ состоится после соглашения о прекращении огня в Украине.

Перемирие в Украине - последние новости

Ранее военный обозреватель Денис Попович рассказал, почему россияне боятся 30-дневного перемирия в Украине. По его словам, Россия не хочет этого делать, ведь понимает, что украинская армия будет проводить мобилизацию, усиливаться и обучать людей.

В то же время в ВСУ объяснили, как разговоры о перемирии влияют на рекрутинг в Украине. Военный Юрий Федоренко говорит, что такие новости достаточно сильно деморализуют гражданское население.

Вас также могут заинтересовать новости: