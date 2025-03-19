По словам эксперта, для прекращения огня Украине нужна другая сторона.

Несмотря на большое количество договоренностей, которые нарушала Россия, в любом случае нужно говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского радио", комментируя переговоры между президентами США и России, которые состоялись 18 марта.

"Я - скептик всего этого процесса, потому что мы уже видели огромное количество нарушенных Россией договоренностей. Но в любом случае с Путиным надо разговаривать, хотя бы для того, чтобы показать миру его неадекватность и то, что он будет нарушать все договоренности", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас есть минимальные шаги по урегулированию войны в Украине, а именно разговор об остановке ударов по энергообъектам.

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"Но кроме энергообъектов у нас есть огромное количество других объектов гражданской инфраструктуры. Это могут быть, например, объекты водоснабжения. То есть "мы договорились не бить по электростанциям, но будем бить по водопроводам". И это может привести к гуманитарной катастрофе. Есть и другие объекты - водоочистные сооружения. Можно бить также по жилым домам, этого же никто не отменял. Получается после этого телефонного разговора, что можно бить по военным объектам, по транспортным узлам", - добавил Нарожный.

Эксперт подчеркнул, что сейчас это выглядит как минимальные шаги в направлении завершения войны. В то же время большей проблемой является то, как их внедрять в реальность.

"Для того, чтобы сказать, что мы остановили огонь, нам нужна другая сторона - не Украина, не Россия и не США. И этой стороне все три участника процесса должны доверять", - объяснил он.

Нарожный подчеркнул, что Украина уже проходила этап, когда был отвод войск, разминирование территории (речь идет о периоде войны, которую вела Россия против Украины с 2024 года - УНИАН).

"Тогда это все делала ОБСЕ. К ОБСЕ огромные вопросы, но минимум доверия к ним был. Однако сейчас ситуация в корне изменилась. Давайте представим, что у нас прекращение огня и мы говорим, что не стреляет артиллерия, пехота, не работает бронетехника. Это означает, что мы должны этой другой организации показать, что наши, скажем, танки стоят где-то в хранилище, не выезжали на огневые позиции, не стреляли. И этой организации должны доверять также россияне. В ОБСЕ, напомню, были россияне в составе и они ездили по нашим стратегическим объектам и показывали, что "вот стоит наша артиллерия, вот стоят наши танки" и так далее. В текущих условиях - это практически нереально", - считает эксперт.

Возможное перемирие в Украине - последние новости

Ранее специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал заявление относительно полного прекращения огня в Украине. По его словам, этого можно будет достичь уже через несколько недель.

В то же время военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему россияне боятся 30-дневного перемирия в Украине. Он отметил, что каждая сторона будет понимать, что это перемирие может быть нарушено, и к этому нужно быть готовым.

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