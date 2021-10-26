Арахамия отметил, что общество пока в этом не нуждается.

В Украине власть не рассматривает возможности превращения страны в президентскую республику, о чем накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время эфира на телеканале "Украина 24".

По словам Арахамии, это личная позиция Данилова.

"Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовал. Это его личное мнение… Теоретически, если общество в этом нуждается, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, Данилов заявил, что украина должна перейти на жесткую президентскую республику, при которой президент будет возглавлять исполнительную власть. Чиновник считает, что в Украине на всенародно избранного президента возлагают надежды несмотря на то, что страна де-юре является парламентско-президентской республикой. По такой логике, убежден Данилов, президента следует избирать в парламенте.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - заявил он.

Как писал УНИАН, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует делать из Украины "президентскую республику".

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Автор: Виктория Гордиенко