Глава государства отметил, что вмешивается в работу правительства или премьера только тогда, "когда есть опасные моменты".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует делать из Украины "президентскую республику".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Трускавце.

Зеленский отметил, что не вмешивается в работу правительства и премьера.

"Я вмешиваюсь только, когда есть опасные моменты... Например, опасный момент по поводу энергетики... вопрос отопительного вызова и европейских цен на газ из-за России. Это вопрос геополитический. А это ответственность уже и президента... Это вопрос председателей облгосадминистраций, а это ответственность президента", - рассказал он.

Глава государства также подчеркнул, что "президентскую республику не собирается делать".

Ранее президент прокомментировал возможность своего выдвижение на второй срок.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Что касается того, что я уйду, когда выполню все обещания, то я говорил немного о другом... Я сказал, что, если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде..., то мы не успеем это сделать", - отметил президент.

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Автор: Антонина Доломанжи