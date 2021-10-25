По мнению Пикалова, Зеленский перерос "Квартал".

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не вернется на сцену после президентского срока.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути назад в "Квартал 95". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может, снять какое-нибудь кино, может книга... Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – сказал Пикалов.

На вопрос журналиста, есть ли у актера претензии к президенту Зеленскому, тот ответил, что президенту надо быть более жестким с теми, кто "выходит на трибуну Верховной Рады и делает там беспорядок".

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"Ну жестче надо, больше отвечать за те кадры, которые там сидят. Я понимаю, что у нас же парламентско-президентская республика. У него есть монобольшинство, и если он имеет влияние, я бы физически их бы как-то... Вот дал бы веник и заставлял: "Вот видишь, сколько листьев? Подметай!" Чтобы видели люди!"- убежден Пикалов.

Напомним, в июле 2019 года первый помощник президента и его бизнес-партнер по "Кварталу" Сергей Шефир заявлял, что не уверен, что Зеленский снова будет актером после президентства, но он сможет остаться продюсером и "создавать большое хорошее кино".

Напомним, Зеленский задекларировал 4,6 млн грн роялти от "Квартала 95".

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Автор: Виктория Гордиенко