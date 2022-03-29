По словам Тимошенко, мир в Украине - главная задача.

На переговорах с РФ украинская делегация будет настаивать на международных гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который является одним из представителей украинской делегации.

"Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности для Украины. Мир в Украине - наша главная задача", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и РФ в Турции: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле проходит новый раунд переговоров Украины с Россией. Среди членов украинской делегации, которые находятся непосредственно за столом переговоров, – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В начале переговоров к участникам обратился президент Турции, который подчеркнул, что продолжение войны не принесет никому пользы.

"Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, которые принимаются сегодня", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы делегаций Украины и РФ Давид Арахамия и Владимир Мединский проводят в Стамбуле переговоры тет-а-тет. Как сообщил представитель украинской стороны Михаил Подоляк, они говорят о "фундаментальных положениях переговорного процесса".

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