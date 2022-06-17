Наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг распространенную в СМИ информацию о якобы попытках лидеров Франции, Германии и Италии убедить украинского лидера возобновить переговоры с РФ.

Как Никифоров отметил в комментарии "Укринформ", на встрече Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии в четверг шла речь о том, что только Украина может определять время и условия переговоров с РФ.

"Наоборот, вчера на встрече речь шла о том, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и в дальнейшем будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", - прокомментировал он.

Как писал УНИАН, 16 июня 2022 года лидеры трех крупнейших стран ЕС прибыли в Киев. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис, который приехал в Киев отдельно.

После встречи 5 лидеров государств немецкое издание Die Welt сообщило, что якобы канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги могли за "закрытыми дверями" попросить главу Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

Макрона после встречи подчеркнул, что именно Украина должна решать, когда возобновлять дипломатические беседы с РФ. А Шольц заявил, что Москва хочет диктовать условия мира в одностороннем порядке. Но такой договор - это "иллюзия Путина".

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