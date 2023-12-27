Он отметил, что переговоры, которые предлагает РФ, довольно просты – это капитуляция Украины.

На самом деле РФ готова говорить только о капитуляции Украины в войне, но запускает фейки о якобы готовности к мирным переговорам.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Голосу Америки. Он назвал фейком статью The New York Times, где сказано, что российский президент Владимир Путин якобы "готов к переговорам".

По его словам, глава Кремля не готов к переговорам. "Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", - сказал секретарь СНБО.

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Он отметил, что Украина признает только формулу мира президента Владимира Зеленского, которая предусматривает полное выведение войск РФ и наказание военных преступников.

"Переговоры, которые предлагает РФ, довольно просты – это наша капитуляция. Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", - заявил Данилов.

Статья The New York Times о Путине

The New York Times написала, что Путин как минимум с сентября этого года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий и переговоров с Украиной.

Журналисты заявили, что американские и международные чиновники получили такие "сигналы" от посланников Путина.

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