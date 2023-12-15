Президент Франции эмоционально прокомментировал венгерское вето на помощь Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана выйти за рамки позерства и проявить ответственность. Данное заявление было сделано на пресс-конференции после заседания лидеров ЕС, где Венгрия наложила вето на выделение 50 миллиардов евро Украине.

Так, Макрон призвал Орбана "уважать Европейский союз, а не брать его в заложники".

Алисса де Карбоннел, заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе, в комментарии The Washington Post отметила, что Орбан "воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины".

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На той же пресс-конференции Макрон ответил и российскому диктатору Владимиру Путину, который накануне пожаловался, что французский лидер давно ему не звонил.

"Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился", – сказал Макрон.

Заблокированная помощь ЕС Украине и жалобы Путина

Как писал УНИАН, в ходе заседания лидеров стран-членов ЕС, которое длилось до поздней ночи, обсуждался вопрос выделения Украине четырехлетней финансовой помощи в размере 50 млрд евро. В конечном итоге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение.

Вчера же Владимир Путин во время "прямой линии" с россиянами пожаловался, что Макрон перестал ему звонить.

"В какой-то момент президент Франции прекратил отношения с нами. Мы этого не делали, я – нет. Он сделал. Если будет интерес, мы готовы. Если нет, мы справимся. У нас есть другие дела", – сказал Путин.

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