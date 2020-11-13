При этом он отметил, что сомневается в скором завершении войны.

Украина идет к миру на Донбассе, используя все реальные возможности. И в этом направлении есть конкретные сдвиги.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. При этом он отметил, что сомневается в скором завершении войны.

Читайте такжеВ ТКГ рассказали о "безумном давлении" на РФ со стороны Франции и Германии

На вопрос, верит ли он, что война на Донбассе завершится в начале нового года, Кравчук ответил: "Я верю, что война закончится, но утверждать, что она закончится в тот срок, который вы назвали – у меня есть сомнения. И, пожалуй, это не самое главное - что в один день закончится война. Мы должны идти к миру - это самое главное. Украина идет к этому, используя все реальные, подчеркиваю, возможности. И несмотря на все есть у нас конкретные сдвиги в этом плане".

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк