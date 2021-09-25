Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году.

Минобороны США значительно сузило сотрудничество с россиянами после того, как Россия начала вооруженную агрессию против Украины.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

Он напомнил, что Пентагон приостановил военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам в результате российских агрессивных действий в Украине.

"Таким образом, наше общение с российскими военными коллегами ограничивается разве дюжиной контактов, которые снижают риски просчета в военных операциях, и такими обсуждениями высокопоставленных лидеров, как, например, в Сирии, где возглавляемая США коалиция утверждает воздушные и наземные пути избежания конфликтов с российскими военными", – сообщил Кирби.

Читайте такжеФБР поможет украинским следователям в расследовании покушения на ШефираРоссия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, оккупировав отдельные части Донецкой и Луганской областей, а также Крым. Подконтрольные Кремлю марионеточные "правительства" сейчас контролируют украинские территории, нарушая при этом, в частности, права человека.

После нападения РФ ряд стран мира осудили действия Кремля, введя против оккупантов санкции. Захваченные территории мир не признает ни за Россией, ни независимыми.

Бои за освобождение Донбасса продолжаются до сих пор. Российско-оккупационные войска регулярно нарушают режим прекращения тишины, а сама Москва не идет на разрешение конфликта мирным путем.

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Автор: Яна Ставская