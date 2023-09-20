Польские власти могут уменьшить поддержку Украины из-за кризиса, вызванного импортом украинского продовольствия.
Такое заявление сделал польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк в интервью PAP. Он подчеркнул, что решение изменено не будет, поскольку правительство страны учитывает интересы фермеров и является "неумолимым" в этом вопросе.
"Действия Украины не производят на нас впечатления... но они производят впечатление на общественное мнение. Это видно из опросов, из уровня общественной поддержки дальнейшей помощи. Это вредит Украине", - пояснил он.
Шинковский вель Сенк отметил, что если поляки не поддержат оказание помощи Украине, то ее надо будет сократить.
"Мы хотели бы в дальнейшем поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, мы должны заручиться поддержкой народа в этом вопросе. Если ее не будет, власти будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как она это делала до сих пор", – намекнул министр.
Ухудшение отношений Украины и Польши
15 сентября Польша в одностороннем порядке ввела эмбарго на украинскую агропродукцию.
Выступая на Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши. А польский президент Анджей Дуда в свою очередь назвал Украину утопленником, который тянет за собой на дно спасателя.
Зеленский должен был встретиться с Дудой на полях Генсамаблеи ООН, но этого не произошло.