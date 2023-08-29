Поиски источника заражения продолжаются.

Опасное легочное заболевание продолжает убивать людей в Польше. Уже известно о 14 умерших с подтвержденной инфекцией Legionella pneumophila, пишет RMF24 со ссылкой на власти пограничного Ряшева (Жешува), где произошла вспышка болезни. Все погибшие пациенты имели сопутствующие заболевания.

С начала вспышки легионеллеза в Польше уже было подтверждено 153 случая заражения. За последнее время зафиксировали девять новых случаев – это пациенты, которые до этого были госпитализированы в больницах Подкарпатского воеводства.

Для сравнения – в прошлом году в Польше было зарегистрировано 118 случаев легионеллеза. В 2021 году, когда действовало много коронавирусных ограничений – 46 случаев, в 2019 и 2018 годах – 87 и 75 заражений соответственно.

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Что известно о вспышке "болезни легионеров" в Польше

За последние недели в Ряшеве (Жешуве), который расположен в 100 километрах от украинской границы и во время полномасштабной войны стал воротами для гуманитарной помощи и военных поставок, произошла вспышка "болезни легионеров" или легионеллеза – формы пневмонии, для которой характерны лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, сухой кашель, затрудненное дыхание, диарея, бред или спутанность сознания. Заражение этой болезнью, от которой умирают 5-15% пациентов, происходит при вдыхании инфицированного аэрозоля или через воду.

Польские власти отмечали, что заражение более 100 жителей Жешува, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения. 28 августа государственный санитарный инспектор сообщил, что в четырех из девяти проб воды, отобранных на исследование 18 августа, были обнаружены бактерии легионеллы. Еще более 100 взятых проб пока не исследованы.

Поиски источника заражения продолжаются. Агентство внутренней безопасности Польши выясняет, могла ли вспышка этой болезни быть актом саботажа, учитывая роль города как узла для поставок НАТО в Украину.

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