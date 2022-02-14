Вадим Пристайко подчеркнул, что его заявление было результатом недоразумения.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко предоставил объяснения своих высказываний относительно возможного отказа Украины от членства в НАТО для предотвращения войны с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пристайко подчеркнул, что его более раннее заявление было результатом недоразумения.

"Мы сейчас объясняем, что курс на НАТО есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО, потому что мы не члены семьи", - сказал он.

Пристайко утверждает, что во избежание войны Украина готова на компромиссы, которые "не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и тому подобное".

"Относительно НАТО сейчас - мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", - пояснил Пристайко.

Заявление Пристайко о невступлении в НАТО

Как сообщал УНИАН, в интервью BBC на вопрос о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - добавил он.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы может отказаться от движения в НАТО, вырванные из контекста.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что посол Пристайко должен объяснить свои слова о возможности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

Украина и НАТО: что требует Россия

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и право Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

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