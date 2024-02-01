Подоляк подчеркнул, что президент может давать оценку работе тех или иных своих подчиненных.

Последние несколько дней в Украине и за ее пределами активно обсуждают слухи о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реакция общества на эту информацию для него "выглядит странно".

"Может ли быть дискуссия? Для меня это вообще странно выглядит. Все же, это вертикаль президента, это менеджер президента – я имею в виду главкома, в целом говорю. Это непосредственно его вертикаль, он занимается войной в формате верховного главнокомандующего. Безусловно, он может относиться к тем или иным подчиненным, ставить им определенные задачи, получая определенные результаты, давать оценку этим результатам и так далее. Честно говоря, я всегда не понимал, в чем проблема. Это же не политический процесс, не политическая конкуренция, это война", – сказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Подоляк отметил, что во время войны есть необходимость оценить происходящее, эффективность продолжения тех или иных действий, "планы на завтра-послезавтра" и тому подобное. И это, по его словам, является вполне нормальным процессом.

Видео дня

"Но в понедельник мы увидели не столько о войне, сколько о политической конкуренции. Для меня это вообще странно, потому что во время войны политическая конкуренция на уровне генералитета и политики выглядит так себе. Между тем, есть же официальное опровержение этой информации. Далее-смотрим, как будут развиваться события. Если будут какие-то изменения, будем об этом говорить. Пока изменений нет", - добавил он.

Возможно увольнение Залужного: основные моменты

В понедельник, 29 января, ряд источников сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовит увольнение главкома Валерия Залужного. В Минобороны и ОП через несколько часов эти слухи опровергли, однако в СМИ пишут, что увольнение не отменили, а просто отложили из-за давления со стороны военных и Запада.

Эту тему активно начали освещать ведущие мировые издания. В частности, The Times пишет, что Зеленский вызвал Залужного на разговор, где предложил уйти в отставку. Когда главком отказался, президент сказал, что подпишет указ о его увольнении.

Сообщалось, что Залужному предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался. Его же должность, по данным The Economist, предлагали двум претендентам - оба не согласились.

Вас также могут заинтересовать новости: