По данным журналистов, вражда между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ нарастает.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский пока не уволил главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, это не значит, что он не сделает этого в ближайшее время - возможно, глава государства еще не определился с кандидатурой на эту должность. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, накануне Зеленский сообщил Залужному, что планирует отправить его в отставку, при этом предложил тому должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Залужный от этого отказался.

"Но проблемы - неблагополучные отношения между президентом и его генералом, а также подозрения в Офисе президента, что генерал имеет политические амбиции — не исчезли. ... Споры между политическим руководством Украины и ее военным командованием беспокоят главных союзников Украины", - пишет СМИ.

По информации журналистов, претендентами на должность Залужного являются два генерала - командующий Сухопутными войсками ВСУ 58-летний Александр Сырский и 38-летний начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Оба считаются приближенными к президентской команде.

"Генерал Сырский, один из самых опытных офицеров армии, был оперативным мозгом двух величайших побед Украины над Россией в 2022 году: под Киевом и в Харьковской области. Но его жесткий подход к боевым действиям сделал его непопулярным среди части военных. В прошлом году он пожертвовал закаленными в боях полководцами в, пожалуй, бессмысленной обороне города Бахмут", - напоминает издание.

При этом "загадочный и амбициозный" Буданов использует "гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию".

"Раньше он не руководил обычными вооруженными силами или организацией, похожей на украинскую армию, которая сейчас насчитывает примерно миллион человек. Некоторые предполагают, что он отказался от должности в последнюю минуту. Близкий соратник настаивает на том, что генерал Буданов не ориентировался на позицию генерала Залужного, но и не имел права отказываться от военной позиции", - говорится в статье.

Отмечается, что оборона Киева и северо-востока Украины в начале войны сделала генерала Залужного культовой фигурой - так, опросы неоднократно показывали, что он более популярен, чем президент.

"Это создало напряженность между двумя мужчинами, чьи отношения изначально были хорошими. В частности, создание генералом благотворительного фонда ... в апреле 2022 года некоторые считали слишком политическим. Генерал Залужный утверждал, что не имеет политических амбиций, но после скандала расстался с несколькими советниками", - пишет СМИ.

Журналисты напоминают, что украинские оппозиционеры начали примыкать к Залужному. В частности, предыдущий президент Петр Порошенко, который "мало любит своего преемника", быстро воспользовался беспорядком, заявив, что увольнение главнокомандующего ВСУ "ударило бы в сердце национального единства".

При этом источник в украинской разведке, по данным издания, прогнозирует, что попытки использовать генерала Залужного будут продолжаться, пока в Украине будет демократическое государство.

"Устранение человека, столь популярного среди своих солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски. ... Если господин Зеленский оставит своего главного командира, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неумелый способ, которым это будет сделано, только повредит доверию к руководству. Традиционно в конфликтах легких побед не бывает", - резюмируют авторы.

Вероятная отставка Залужного

В понедельник, 29 января, в СМИ распространилась новость об "увольнении" Залужного с должности. В частности, журналист Роман Цымбалюк сообщил, что президент Зеленский назначил на место Залужного главу ГУР Кирилла Буданова. Позже в Минобороны сообщили, что информация якобы об "отставке" главнокомандующего ВСУ не соответствует действительности.

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