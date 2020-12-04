Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в пятницу.
«Я думаю, что пролонгация возможна. На сегодняшний день таких инициатив пока нет, но теоретически они могут появиться в ближайшее время», - сказал спикер.
Разумков напомнил, что такая процедура уже была в прошлом году - закон был пролонгирован на год. Он предполагает, что, скорее всего, будет продлено еще на год действие этого закона. При этом Разумков сомневается, что в закон будут вноситься какие-то изменения.
«Другие какие-то изменения, я думаю, что малореалистичны. Потому что пройти этот вопрос надо будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году, и это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, если появится такая инициатива», - отметил председатель Верховной Рады.
При этом он добавил, что любые другие инициативы, «в том числе связанные с любыми формулами (речь идет о формуле Штайнмайера - УНИАН) и т.д. также не фиксировались Аппаратом ВРУ».
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