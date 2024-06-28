По словам журналистов, на Орбана относительно встречи давят западные партнеры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между странами. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на свои источники.

Во время саммита ЕС, который состоялся 27-28 июня в Брюсселе, венгерский премьер послал сигнал об изменении отношения к Украине. В частности политический директор Орбана заявил, что может состояться встреча венгерского политика с Владимиром Зеленским.

По словам политического директора венгерского премьера, официальной причиной встречи является начало председательства Венгрии в Совете ЕС, которое стартует 1 июля.

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"Я лично несколько раз говорил, что Орбану стоит поехать в Украину и наконец поговорить с Зеленским. И я надеюсь, это произойдет", - отметил анонимно "Европейской правде" один из членов Евросовета.

Журналисты "ЕП" выяснили, что на Орбана начали давить партнеры, которые убеждали его, что публичный конфликт с Украиной длится уже долго, поэтому надо с этим заканчивать. По этому вопросу венгерского премьера убеждали президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджия Мелони.

"Последняя возглавляет группу "Европейских консерваторов и реформистов", куда хочет попасть Орбан со своей партией "Фидес", чтобы иметь большее влияние на принятие решений в Европарламенте. Итальянский премьер поставила перед венгерским коллегой требование - засвидетельствовать, что его горячий конфликт с Киевом закончился", - добавили в материале.

Последние заявления Орбана относительно Украины

Как писал УНИАН, Европейский Союз оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами. В то же время Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине бороться против российских оккупантов.

Также премьер-министр Венгрии раскритиковал западных лидеров за желание победить РФ. Он отметил, что их главные цели только "власть и деньги".

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул венгерский политик.

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