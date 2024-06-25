Завтра должна состояться встреча двух политиков, на которой они обсудят в частности вопрос поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в важности поддержки Украины. Их личная встреча должна состояться завтра, сообщает Zeit.

Орбан, который колеблется относительно помощи Украине, прибудет в Париж в рамках предстоящего председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщили в Елисейском дворце. Оба политика хотели провести встречу перед следующим саммитом ЕС, который состоится в ближайшие дни.

Вместе с тем сам Орбан уже раскритиковал начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, которые начнутся на этой неделе в Люксембурге. Орбан заявил журналистам, что Венгрия "не согласна с этим процессом вступления", но пообещал не блокировать его. По его мнению, старт переговоров является "чисто политически мотивированным процессом".

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"Сначала нам придется изучить, какими будут последствия, если мы примем страну в состоянии войны, чьи границы на практике нечеткие", - сказал Орбан и добавил, что его беспокоят последствия для сельского хозяйства ЕС от вступления такой мощной в аграрном плане страны.

Политика Венгрии в отношении Украины

Как писал УНИАН, Венгрия планирует обжаловать передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Как заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Также мы рассказывали, что недавно ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине в ее борьбе против российского агрессора.

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