Вместе с тем 20% украинцев считают, что государство не в состоянии преодолеть существующие проблемы.

Более 65% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Согласно данным опроса, 17,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 65,5% - что события развиваются в неправильном направлении. 17% респондентов не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 19,5% опрошенных верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, а 50% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.

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В то же время 20,3% опрошенных считают, что Украина не в состоянии преодолеть существующие проблемы. Остальные - 10,2% - не определились с ответом.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила исследование методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», который реализуется Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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Автор: Надя Пришляк