В Минобороны РФ планируют привлечь к учениям более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.

Министерство обороны России проведет учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, мероприятия запланированы на март.

"В середине марта на полигоне "Опук" под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдет командно-штабное учение с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, им предстоит захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - заявили в Минобороны РФ.

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Также в ведомстве добавили, что всего к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Тамара Отовская