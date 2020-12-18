Генпрокурор рассказала о международно-правовом сотрудничестве и решении Офиса прокурора Международного уголовного суда.

В этом году офис генпрокурора активизировал работу в области международного сотрудничества по вопросам экстрадиции с компетентными органами США, Грузии и других государств.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В частности, выданы два члена руководящего звена террористической организации "Исламское государство", один из руководителей движения "Талибан", а также 2 человека, обвиняемых в мошенничестве и легализации средств на сумму около 145 млн долларов США.

"В целом в течение 2020 года Офис Генпрокурора принял 72 решения по запросам о выдаче иностранных государств, уже передано 37 правонарушителей", - отметила Венедиктова.

Наряду с этим, продолжила она, в иностранные государства направлено 82 ходатайства украинских органов досудебного расследования о выдаче. Несмотря на проблемы международного сообщения, вызванные пандемией, организован прием в Украину 21 правонарушителя.

При этом, отмечается, Офис генпрокурора тщательно изучает все экстрадиционные документы и принимает решение о возможности их направления или выполнения, или отказывает в таком решении.

Также через Офис генпрокурора проходят все запросы компетентных органов иностранных государств к украинским правоохранителям и их международные поручения к зарубежным коллегам. Это ходатайство о проведении процессуальных действий, допросов лиц, изъятия документов и тому подобное.

"На протяжении 2020 года обработано более 2200 таких запросов о правовой помощи от 47 стран и более 100 запросов о перенимании уголовных производств. Наибольшее количество таких документов поступило от Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии и Австрии", - рассказала Венедиктова.

Также, добавила она, рассмотрены еще 500 запросов о правовой помощи и 10 запросов о перенимании уголовных производств, которые украинские правоохранительные органы присылали в 58 стран мира, больше всего — в Латвии, Литвы, Польши, США и Чехии.

Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова взяла под контроль дело о возможных преступлениях в ФФУПо словам генпрокурора, в 2020 году в связи с несоответствием требованиям международных договоров и украинского законодательства отказано в удовлетворении 110 иностранных поручений, а из-за несоблюдения уголовно-процессуального законодательства при подготовке международных ходатайств украинским правоохранителям возвращено на доработку почти каждое пятое такое поручение.

Кроме того, Офис генпрокурора, продолжила Венедиктова, прорабатывает ходатайство украинских органов досудебного расследования относительно международного розыска правонарушителей с использованием каналов Интерпола. В этом году изучены 232 таких ходатайства и подтверждены намерения запрашивать выдачу 162 правонарушителей.

Отмечается также, что Офис генпрокурора отвечает за взаимодействие с Европейской организацией по вопросам юстиции. В течение текущего года им организовано и проведено 13 координационных совещаний Евроюста с участием представителей украинских правоохранительных органов для обмена информацией в расследованиях, которые параллельно осуществляются в нескольких государствах.

"В 2020 году мною подписано 8 соглашений о создании или продолжении деятельности международных совместных следственных групп", - заявила Венедиктова.

Также она вспомнила дело о сбитом малайзийском Boeing над оккупированной частью Украины: "Это прецедентное для Украины дело и эффективный опыт международного сотрудничества".

Еще одно преступление мирового масштаба, потерпевшими от которого являются граждане 6 стран, - сбитие ракетами в небе над Тегераном украинского Boeing, где погибло 176 человек.

"Так, с целью установления объективных обстоятельств авиакатастрофы самолета, Офисом генпрокурора направлены в страны Европы, Азии и Северной Америки 17 запросов о международно-правовой помощи и обеспечен соответствующий сопровождение в них", - подчеркнула генпрокурор.

Кроме того, продолжила глава Офиса генпрокурора, они используют механизмы международного сотрудничества в уголовных процессах для защиты интересов Украины от нарушений ее суверенных прав на независимость территории и границ.

"В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым. Кроме того, арестованы 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты Крыма под флагами иностранных государств", - заявила Венедиктова.

Следующим шагом, по ее словам, будет обращение к международным партнерам для принятия мер к нарушителям с учетом норм международного права.

Также рассказала она и о делах по вооруженной агрессии со стороны РФ. Так, прокуроры совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о тягчайших преступлениях, которые совершаются против украинского народа.

"Относительно событий на Востоке Украины передана информация о добытые доказательства осуществления контроля Российской Федерацией над незаконными вооруженными формированиями, действующими в том регионе. Доказательства убийств, внесудебных казней, пыток, унижения достоинства в условиях вооруженного конфликта, незаконных задержаний и других наиболее тяжких преступлений против жизни и здоровья людей", - отметила Венедиктова.

В Крыму это преступления о насильственных перемещениях граждан Украины с территории полуострова, депортации, незаконном уничтожении и присвоении имущества, использовании гражданского населения в качестве «живого щита», милитаризации детей и другие.

Кроме того, Офис генпрокурора наладил прямую коммуникацию с Офисом прокурора Международного уголовного суда, которому передали большое количество материалов по указанным преступлениям.

В целом количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом по Украине, превышает 20 тысяч и расследуется более чем в 5 тысячах уголовных производств.

"Мы уже имеем сотни осужденных украинскими судами, совершивших преступления, связанные с вооруженной агрессией, имеем привлеченных к уголовной ответственности граждан РФ, отдельных из них в заочном порядке", - отметила Венедиктова.

Также она рассказала, что 11 декабря Офис прокурора Международного уголовного суда принял историческое решение.

"Прокурор МУС Фату Бенсуда заявила о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму, и будет рекомендовать открыть полноценное расследование по ситуации в Украине", - заявила генпрокурор.

"Первый шаг к международному процессу сделан. Идем дальше и работаем для следующих решений Международного уголовного суда", - подытожила Венедиктова.

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Автор: УНИАН