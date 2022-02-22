Второй день подряд на фоне тревожных новостей о вероятном наступлении России президент выступает с обращением к народу.

Во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступает с обращением к украинцам на фоне новостей о полномасштабном вторжении РФ и после признания Россией "ЛДНР".

"Вчера РФ признала независимость квази-образований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые "соглашения" и предоставила разрешение президенту России на использование Вооруженных сил за границей. То есть на Донбассе. На территории Украины", — отметил президент.

Он возмутился, что на смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь". По его словам, это дает четкий ответ - кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель".

"Этим решением Россия фактически вышла из Минских договоренностей. Тех, которые, по ее словам, не имели никакой альтернативы", - подчеркнул Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что для него главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В настоящее время прорабатываются вопросы проведения саммита лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности Реджеп Эрдоган.

"Я также рад, что партнеры показывают, что нет альтернативы введению санкций", - добавил глава украинского государства.

Он перечислил эти санкции: против террористических образований на оккупированном Донбассе, против российских банков и олигархов и "Северного потока-2".

Также Зеленский поблагодарил за финансовую поддержку США, Канаду, Евросоюз, Великобританию, Францию, Японию и Всемирный банк.

Кроме того, он озвучил новые решения по безопасности и обороне.

"На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период", – подчеркнул президент Украины.

Также по решению главнокомандующего Вооруженными силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны.

Кроме того, Зеленский анонсировал уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. "Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", — добавил он.

Глава украинского государства призвал политиков объединиться ради страны. Он анонсировал на завтра встречу с топ-50 нашего крупного бизнеса.

"Уважаемые граждане! Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем.

Нас ждет ежедневная тяжелая работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать! Слава Украине!" – завершил свое выступление Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в России опубликовали указы Путина о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", 22 февраля это решение окончательно ратифицировали в РФ. Также на оккупированный Донбасс отправили российские войска.

В тот же день президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО и выступил с обращением к украинцам.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Ряд стран вводят санкции против России из-за признания ею террористических группировок "ЛДНР".

22 февраля Зеленский заявил, что сейчас Украина не вводить военное положение, только в случае "мощной войны" с РФ. Также президент рассмотрит вопрос расторжения дипотношений со страной-агрессором.

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