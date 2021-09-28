Политический эксперт утверждает, что выступление в Верховной Раде в сентябре 2020 года, на котором Лерос обнародовал записи разговоров, было постановкой.

Народный депутат Гео Лерос получал деньги не только за поджог собственного авто и публикацию компромата на кандидата в мэры.

Выступление в Верховной Раде в сентябре 2020 года, на котором Лерос обнародовал записи разговоров, также было постановкой.

Об этом говорится в видео, которое выложил в Facebook политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Друзья, сегодня всплыло очень интересное видео с приключениями нашего знаменитого "борца с коррупцией и коррупционерами" Гео Лероса. На котором он получает очередное задание и, конечно же, пухлый конверт с наличными. Просто смотрите и наслаждайтесь", - комментирует он.

На видео есть фрагменты, записанные в одном из офисных центров столицы. Гео Лерос общается с неизвестным собеседником, который ставит народному депутату задачи. В частности, неизвестный учит Лероса, как надо представить в Верховной Раде аудиозапись разговоров между депутатом Николаем Тищенко и бизнесменом Денисом Комарницким. Он советует заявить, что запись передал сотрудник СБУ.

За выполнение этого задания Лерос получает 20 тыс долларов, после чего с трибуны Верховной Рады почти слово-в-слово повторяет то, что ему поручил заказчик.

Напомним, ранее СМИ публиковали видео, которое указывает на причастность Гео Лероса к поджогу собственного автомобиля и получение "компенсации" за нее.

Автор: Иван Бойко