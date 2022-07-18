По словам Смирнова, будут проведены проверки, по результатам которых президент примет решение.

Советник офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Об этом заявил советник ОП Андрей Смирнов в эфире национального телемарафона, пишет ТСН.

"Речь об увольнении этих двух должностных лиц (генпрокурора и главы СБУ - ред.) пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей", - заявил он.

По словам Смирнова, будут проведены проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент представления о предоставлении согласия об увольнении генпрокурора и главы СБУ. По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили ради того, чтобы сделать невозможным их потенциальное влияние на расследование.

"Все достаточного долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очистке этих органов от коллаборантов и государственных предателей. Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять фактически пачками таких людей в каждом из этих органов. Для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются и работников СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией и так же, что касается прокуроров, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении", - добавил он.

Как известно, президент Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

Глава государства заявил, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ ставит серьезные вопросы к руководителям этих двух органов.

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